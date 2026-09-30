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Нов режим за електрическите тротинетки: Регистрация в общината и контрол от МВР

Нов режим за електрическите тротинетки: Регистрация в общината и контрол от МВР

След регистрацията върху тротинетките ще бъдат поставяни специални стикери с регистрационен номер

Електрическите тротинетки ще подлежат на регистрация в общините, като новият режим предвижда идентификация на превозните средства и засилен контрол от страна на МВР.

Собствениците ще трябва да регистрират тротинетките в общината по постоянен адрес, като представят документ за собственост или фактура. Същинската регистрация се очаква да започне след 12 месеца.

„От 7 юли тази година в закона е записано, че тротинетките трябва да бъдат регистрирани, така че процедурата много се забавя“, коментира съпредседателят на Асоциацията за електромобилност Венцислав Стоицов.

След регистрацията върху тротинетките ще бъдат поставяни специални стикери с регистрационен номер. Те ще бъдат разположени на видимо място върху кормилото, а контролът по спазването на изискванията ще бъде възложен на МВР.

Според Стоицов въвеждането на регистрационен режим е положителна стъпка, но само по себе си няма да бъде достатъчно за ограничаване на инцидентите.

„Мярката е стъпка в правилна посока, но за да се подобри пътната безопасност, трябва да се развие велосипедната инфраструктура и да се оказва по-строг контрол върху децата, каращи електрически тротинетки в разрез със закона“, посочи той.

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