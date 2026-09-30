Испания разгроми Хърватия, Англия спечели в Прага

Световният шампион Испания демонстрира отново класата си и победи Хърватия с 4:1 в среща от група А3 на Лигата на нациите.

Преди началото на двубоя в Севиля футболистите на Луис де ла Фуенте представиха пред местната публика световната титла, спечелена на 19 юли. Във финала на Мондиала Испания надделя с 1:0 след продължения над бившия шампион Аржентина.

Испанците започнаха вихрено и поведоха още във втората минута чрез Ламин Ямал. Хърватия отговори при първия си точен удар, когато Дион Бельо засече с глава центриране на Иван Перишич и изравни.

Равенството се задържа само три минути. Ямал центрира към Марк Пубил, който се разписа с глава за 2:1. За футболиста на Атлетико Мадрид това беше първи гол с екипа на Испания.

След почивката Ямал отбеляза второто си попадение в срещата след асистенция на Педри. Минута преди края резервата Нико Уилямс оформи крайното 4:1.

В другия мач от групата Англия победи Чехия с 2:0 в Прага. Задачата на третия от последното Световно първенство беше улеснена от директния червен картон на Павел Шулц в 25-ата минута.

Първото полувреме завърши без голове, но само две минути след почивката новото попълнение на Барселона Антъни Гордън изведе англичаните напред. В 69-ата минута Хари Кейн реализира второто попадение и реши срещата.

Испания е убедителен лидер в групата с шест точки от два мача. Англия и Хърватия имат по три, докато Чехия остава на последното място без спечелена точка.