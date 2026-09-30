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Балкани

Изтребители F-18 на НАТО бяха вдигнати по тревога на румънската граница

Изтребители F-18 на НАТО бяха вдигнати по тревога на румънската граница
АП/БТА

Заради потенциалната опасност от падащи отломки, властите задействаха системата за ранно предупреждение „Ро-Алърт“ (Ro-Alert)

Два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство на НАТО, бяха вдигнати спешно по тревога през изминалата нощ, след като радарната система на Румъния засича подозрителна въздушна цел.

Обектът е локализиран източно от украинския град Измаил, движейки се в непосредствена близост до речната граница с Румъния. Заради потенциалната опасност от падащи отломки, властите задействаха системата за ранно предупреждение „Ро-Алърт“ (Ro-Alert) в 00:35 ч. за жителите в северната част на окръг Тулча.

Малко по-късно Министерството на националната отбрана в Букурещ обяви, че не е регистрирано проникване в румънското въздушно пространство и тревогата е била отменена.

Този инцидент е част от рязко ескалиращата серия от извънредни ситуации по източния фланг на НАТО, провокирани от засилените руски въздушни атаки срещу портовата инфраструктура на Украйна по река Дунав.

Испанският военен контингент, дислоциран в Румъния, докладва, че само за броени седмици е реагирал на рекорден брой реални бойни тревоги, надвишаващ активността от предходни многомесечни мисии. Поради криволичещата речна граница и ударите на украинската противовъздушна отбрана, руски дронове от типа „Шахед“ редовно нарушават сигурността в пограничните зони, което принуди НАТО да оперира в състояние на повишена бдителност за недопускане на неконтролиран пренос на конфликта на територията на държава членка, обяснява ТАРАЛЕЖ.

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