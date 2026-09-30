Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран (Пасдаран) публикува писмо от 25 страници, адресирано до американците, в което ги призовава да се противопоставят на президента Доналд Тръмп по време на предстоящите междинни избори.

Пасдаран, който многократно се е опитвал да повлияе на изборите в САЩ на 3 ноември, твърди, че президентът и неговата подкрепа за Израел са причината за войната, като същевременно призова гласоподавателите да отхвърлят Тръмп в избирателните секции.

„Националната сигурност на Америка и животът на нейните военнослужещи са поверени на човек, който е не само закоравял лъжец, но и безумно алчен мъж, чиято единствена мотивация в живота е натрупването на по-голямо богатство“, заяви говорителят на КГИР Хосеин Мохеби в последната атака на режима срещу Тръмп, цитиран по New York Post.

Писмото обвинява Тръмп в укриване на „мирния характер“ на ядрената програма на Иран, въпреки твърденията на надзорния орган — Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) —, че Техеран обогатява своя уран над нивата, необходими за електроцентрала.

САЩ и Израел защитиха войната в Иран предимно като средство за предотвратяване на възможността ислямската република да се сдобие с ядрени оръжия.

Пасдаран също така нападна правителството на САЩ за това, че е определило силите за сигурност като терористична група, като изтъкна, че няма „нито един доказуем случай, в който Ислямските гвардейци да са извършили акт на насилие срещу цивилни граждани“.