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Икономика

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари
Pixabay

Това е втора външна емисия за годината

Правителството зае във вторник нов дълг в размер на 2.250 млрд. евро от международните пазари.

Това е втора външна емисия за годината, след като през юли страната ни пласира еврооблигации за 2.5 млрд. евро, пише в. "Сега". 

Министерството на финансите все още не е коментирало при какви условия е заело средствата при втората емисия, необходими за финансиране на бюджетния дефицит.

"Предлагането идва в момент, в който рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната от стабилна на положителна", отбелязват анализатори.

На международните пазари обаче ситуацията е напрегната заради геополитическата обстановка

Междувременно БНБ съобщи, че в понеделник, 28 септември, Министерството на финансите е пласирало на вътрешния пазар  съкровищни облигации за 150 млн. евро с падеж януари 2031 г. при среден лихвен процент 4.02% годишно. При предишния аукцион постигната средна доходност беше 3.43%.

Така парите, които държавата тази година е заела от вътрешния пазар достигнаха 1.75 млрд. евро. Заедно със заетите пари на международните капиталови пазари новопоетият държавен дълг тази година вече е 6.5 млрд. евро. 

Според Бюджет 2026 максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 млрд. евро.

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