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Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие
Снимка: БТА

Часове след оставката на Лютов беше обявено назначаването на Имилиян Георгиев

Разделяме се със зам.-кмета по строителство Никола Лютов по взаимно съгласие, няма нищо драматично в тази промяна. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти часове след като оставката на Лютов стана факт и неговият приемник на поста - Емилиян Георгиев, беше обявен.

Той посочи, че кадровите промени са нормален процес и целта му е да има все по-голяма ефективност в работата на Столичната община и по-бърза реализация на ключовите за града проекти.

Терзиев благодари на Лютов за съвместната работа, реализираните проекти и подготовката на предстоящите. „Това, което предстои, е все по-бърза и успешна реализация на ключовите проекти на града“, каза кметът.

По думите му на мястото на Лютов идва дългогодишен кадър от направление „Обществено строителство“, който има опит и в частния сектор и познава системата. „Това, което ние търсим, е максимално бързо предаване на щафетата и както казах, все по-бърза реализация на ключовите за града проекти“, посочи Терзиев.

Попитан дали причината за промяната е забавяне на проекти, кметът отговори, че няма да даде „отговора, който търсите“. Той подчерта, че има проекти, които се бавят, както и такива, които се изпълняват в срок.

„Това са най-нормални процеси, всички сме професионалисти и единственото нещо, за което всички работим – и аз, и господин Лютов, и господин Георгиев – е за това все повече и все по-качествено да се случват всички инфраструктурни проекти в София“, заяви Терзиев. 

Кметът увери, че с Лютов се разделят в добри отношения.

По повод предстоящите големи инвестиции на Столичната община Терзиев каза, че ще следи за тяхната реализация, тъй като това е „голям и важен ангажимент“ от страна на общината. Той посочи, че причините за забавянето на отделни проекти са различни, но няма нещо толкова проблемно, което да е предизвикало кадровата промяна.

Таралеж припомня - половин година след освобождаване на главния архитект на София - Богдана Панайотова, най-големият град в България няма главен архитект. Обявеният в разгара на летния сезон конкурс беше отменен, след като браншовите организации - КАБ и САБ заявиха, че няма да излъчат свой представител. 

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