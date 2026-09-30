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Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите
Снимка: БТА

Снощи Никола Лютов напусна зам.-кметския стол на София

Емилиян Георгиев става заместник-кмет по направление „Обществено строителство“ в Столична община. Той наследява Никола Лютов в момент, в който голяма част от подготвените през последните години инфраструктурни проекти преминават към изпълнение. Основната задача в следващия етап е ускореното придвижване и изпълнение на проектите от инвестиционната програма на София, която ще бъде наблюдавана от кмета васил Терзиев. Информацията е на Столична община.

Георгиев е дългогодишен ръководител в Столична община и в момента е директор на дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура“. Той поема ресора в момент, в който София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята си.

Изборът му поставя фокус върху приемствеността и ускореното придвижване на проектите от подготовка към реално строителство, като се запазват натрупаната експертиза и познаването на проектите в администрацията.

Кметът Васил Терзиев ще бъде лично ангажиран с реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея. Програмата осигурява възможност за до 367 млн. евро инвестиционно финансиране за ключова инфраструктура на София. Тя обхваща липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път, пешеходна и велосипедна инфраструктура.

Таралеж припомня - половин година след освобождаване на главния архитект на София - Богдана Панайотова, най-големият град в България няма главен архитект. Обявеният в разгара на летния сезон конкурс беше отменен, след като браншовите организации - КАБ и САБ заявиха, че няма да излъчат свой представител. 

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