Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

Народното събрание отхвърли предложението на лидера на ДПС Делян Пеевски в дневния ред да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

При гласуването участваха 184 народни представители - 29 от ДПС и ПП гласуваха „за“, 116 от ПБ и един от ДБ бяха „против“, а 38 от ГЕРБ-СДС и от ДБ се въздържаха. От ДПС настояваха Демерджиев да представи пред парламента цялата информация по случая с обществените поръчки за мантинели и твърденията за финансиране на полети на Пеевски.

Предвиденото за днес изслушване на Иван Демерджиев беше отложено за утре заради ангажименти на министъра след убийството на Илиян Филипов в Пловдив.

Изслушването ще е първа точка утре.

Депутатите отхвърлиха редица предложения за допълване на дневния ред - сред тях са изслушвания на председателя на Комисията по стоковите борси за цените на храните и на правосъдния министър Николай Найденов по въпроси, свързани със сигурността и съдебната система.

Не беше прието и второ предложение за изслушване на Демерджиев за обществена поръчка за лични документи и информация за негови имоти и свързани лица. Отхвърлено беше и предложение такситата при определени условия да могат да използват бус лентите.

Припомняме, че на 18 септември вътрешният министър заяви, че четири дружества са спечелили 99,5% от обществените поръчки за изграждане и монтаж на мантинели за около 7-8 месеца през първата половина на 2022 г., като са усвоили над 400 млн. евро. По думите му договорите били индексирани с над 150 млн. евро.

Силовият министър твърди, че част от средствата били отклонявани към дружество без друга дейност, което той нарече „дружество касичка“. Според представената от МВР информация чрез него са били платени 36 полета на Делян Пеевски на стойност над 5 млн. евро. Демерджиев заяви още, че едно от дружествата, участвали в обществените поръчки, е закупило през 2020 г. самолет за 36 млн. лева, който впоследствие бил прехвърлен на малтийско дружество за авиационни услуги. Оттам, по думите на главния секретар на МВР Любомир Николов, били издадени 36 фактури за общо 5 млн. евро.

Демерджиев съобщи, че около дружествата, за които МВР твърди, че са концентрирали огромен обем поръчки за мантинели, се появяват връзки с политически фигури и дипломатически представител. Премиерът Румен Радев заяви тогава, че изпълнителната власт не може да се произнася дали е извършено престъпление, а задачата ѝ е да събира доказателства и да ги предоставя на прокуратурата.

След изнесените данни Демерджиев сезира НАП с искане да бъде проверен действителният размер на разходите за полети, периодът на извършването им, произходът на средствата и съответствието между декларираните доходи, имуществото и направените разходи. Повод за сигнала са и публични думи на Пеевски, че той и семейството му плащали пътуванията си.

Пеевски отхвърли твърденията на вътрешния министър. Той заяви, че „никога, по никакъв повод“ той и семейството му не са участвали в обществени поръчки и нямат отношение към дружествата, свързвани с мантинелите и полетите.

„Това са лъжи! Подчертавам – лъжи! А във връзка с огромния обществен интерес, се надявам НАП в най-кратки, законови срокове да приключи и тази проверка и да оповести резултатите“, посочи Пеевски в позиция.

Той заяви още, че се е подлагал на проверки от различни институции и служби в продължение на години и призова Демерджиев да провери и публично изнесени данни за имущество на вътрешния министър и неговото семейство.