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Убиха бизнесмена Илиян Филипов

Убиха бизнесмена Илиян Филипов
БТА

Имало е стрелба в Пловдив

Бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), е убит при стрелба в Пловдив, съожщава НОВА ТВ.

Към момента подробностите около тежкото престъпление остават оскъдни. Районът около местопрестъплението е отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите.

По първоначална, все още непотвърдена официално информация, Филипов е бил прострелян в главата. Очаква се МВР да съобщи къде точно е извършено убийството, при какви обстоятелства е станало и по какви версии работят разследващите. Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица.

Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството.

Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив. Той е свързан с „Ботев“ (Пловдив) и е сред основните фигури около клуба. Името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа.

Очаква се МВР да даде официална информация за местопрестъплението, начина на извършване на убийството, евентуалните заподозрени и основните версии, по които работи полицията.

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