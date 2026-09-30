Тайната совалка на Нетаняху в ОАЕ и изборите в Израел

Изненадващото и първоначално пазено в тайна посещение на Бенямин Нетаняху в Обединените арабски емирства (ОАЕ) този уикенд се превърна в събитие, което трябва да се тълкува в контекста на предстоящите избори за Кнесет в Израел.

Проведено само месец преди решителния предсрочен вот през октомври, тази дипломатическа визита в Абу Даби далеч надхвърля рамките на стандартната външна политика. То се превърна в класически пример за стратегическо управление на кризи, където залогът е политическото оцеляване на най-дълго управлявалия израелски премиер.

Основният катализатор за спешното пътуване на Нетаняху се крие в разкритията, публикувани седмици по-рано в израелската медия Haaretz. Вестникът излезе с публикация, според която президентът на ОАЕ, шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, лично е предупредил Нетаняху по телефона около десет дни преди фаталната атака на Хамас от 7 октомври 2023 г. Според данните лидерът на Емиратите е съобщил за подготвяно от Яхия Синуар нападение и сериозно разклащане на сигурността в региона.

Тъй като тези разкрития по-късно бяха индиректно потвърдени и от източници на The New York Times, Нетаняху се оказа в най-слабата си политическа позиция от началото на кампанията. Опозиционните лидери бързо се обединиха около тезата, че премиерът умишлено е игнорирал ясни сигнали за националната сигурност от приятелски арабски държави, за да запази коалиционния баланс на своето правителство в онзи момент.

В този смисъл светкавичното четиричасово посещение в Абу Даби на 27 септември бе продиктувано от острата нужда на Нетаняху да издейства публична реакция от страна на Емирствата. За да спре критиките, израелският премиер се нуждаеше от тяхното опровержение. Още повече, че в израелското публично пространство се лансира и информацията, че Израел е бил предупреден за предстоящото нападение на Хамас и от египетското разузнаване (информация, която Нетаняху опровергава).

Докато официалното съобщение от офиса на Нетаняху спрямо посещението му в ОАЕ акцентира върху регионалната стабилност, борбата с Иран и Авраамовите споразумения, местните коментатори твърдят, че основната цел е била да се пресече атаката на опозицията и да се изчисти личната му отговорност за военните пропуски. Това е една от основните теми, по които се движи политическия дебат в Израел преди изборите.

Самите ОАЕ заеха дипломатическа позиция, заявявайки, че въпросите на сигурността се движат през съответните агенции, а не на ниво държавни лидери - отговор, който кабинетът на премиера побърза да представи като индиректно отричане на слуховете.

Посещението се реализира в момент, в който социологическите проучвания отреждат на Нетаняху второ място, поставяйки го зад неговия основен опонент и бивш шеф на армията Гади Айзенкот. Ситуацията за действащия премиер се усложнява и от факта, че лидерите на петте основни опозиционни партии постигнаха споразумение за координиране на усилията си с една единствена цел - пълното му отстраняване от власт. В същото време обаче тази тяхна цел се усложнява от факта, че за да оставят Нетаняху в опозиция, опонентите му най-вероятно ще имат нужда от подкрепата на част от арабските партии, за да имат мнозинство.

На този фон Нетаняху се опитва да приложи изпитаната си формула, позиционирайки се като единствения израелски лидер с глобален калибър, способен да разговаря директно с арабските монархии в Персийския залив в момент на регионални кризи (тези в Иран и Йемен).

Проблемът за него тук обаче е двояк.

Един път, този път „дипломатическият пиар“ беше сериозно помрачен от вътрешни скандали. Службата за сигурност „Шин Бет“ и разузнаването „Мосад“ реагираха остро на изтичането на информация за полета, докато самолетът му все още беше във въздуха, което превърна въпроса за личната му безопасност в поредното политическо оръжие между институциите. На този фон бившият ръководител на Шин Бен Ронен Бар заяви, че ще съди Нетаняху за това, че израелският премиер бе заявил, че шефът на службата не го е информирал за предстоящата атака на Хамас.

Втори път, опозицията в Израел повсеместно атакува премиера, че именно заради него и крайнодесните му съюзници в правителството Израел изпада в международна изолация, а отношенията със САЩ се усложняват. Т.е. опозицията в страната лансира прочита, че оставането на Нетаняху на власт би било щета за Тел Авив. Критиците на Нетаняху посочват и това, че той не се е срещанл с Доналд Тръмп докато бе в САЩ за сесията на Общото събрание на ООН. Опозицията се позовава и на това, че дори ръководството на ОАЕ, които са с много близки отношения с Израел, не иска да подкрепи Нетаняху в създалия се казус с полученото от него предупреждение.

Пътуването до Абу Даби разкрива колко уязвим е Нетаняху по темата за 7 октомври, а срещата му с шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян бе кризисен ход за стабилизиране на фронта у дома. Поне това е прочитът на опозицята в страната, която настоява, че Нетаняху е добягнал до външни фактори, които да му помогнат да се задържи над повърхността в задаващите се избори за Кнесет.