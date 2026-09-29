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Селекционерът на България подаде оставка

Селекционерът на България подаде оставка
БТА

Не се получиха резултатите, отрони Александър Димитров след равенството с Естония

Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров подаде оставка. Това съобщи самият той минути след ремито 0:0 срещу Естония от Група С4 в Лигата на нациите. В следващия си мач от Лигата на нациите България гостува на Исландия на 3 октомври от 19:00 часа. 

„Благодаря на ръководството на Футболния съюз за доверието към мен, но с тази игра и това представяне, ние приключваме, благодаря ви“, лаконично каза Александър Димитров след мача на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. „Не изпълнихме целта, не изпълнихме това, което ние си бяхме поставили, смятаме, че сме изгубили доверието на част от играчите. Не се получиха резултатите, които искахме и желаехме. Надявам се следващият селекционер да има различна съдма от последните 4-5 треньора на националния отбор ", допълни Димитров.

Александър Димитров води България в 10 двубоя, в които спечели три мача, завърши наравно в два и записа пет поражения.

 

 

 

 

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