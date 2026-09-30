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Премиерът Румен Радев заминава за срещата на върха на „Евронюз“ за отбрана и космос в Брюксел

Премиерът Румен Радев заминава за срещата на върха на „Евронюз“ за отбрана и космос в Брюксел
Снимка: БТА

Ще обсъждат бъдещето на европейската сигурност и отбрана

Министър-председателят на Република България Румен Радев ще участва в срещата на върха на „Евронюз“ (Euronews) за отбрана и космос 2026 г. в Брюксел. Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

В рамките на форума, в 11:45 часа, премиерът Румен Радев ще даде индивидуално интервю за „Евронюз“, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор.

Форумът събира представители на политиката, отбраната, индустрията и експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана. В рамките на форума ще бъдат разгледани ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор, уточниха от пресслужбата. 

През юни премиерът Радев участва в редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. Българският министър-председател също така разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски, който беше гост на заседанието на Европейския съвет тогава. По време на срещата бе обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора. 

 

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