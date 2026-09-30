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Лозари на протест в Свиленград - искат оставката на земеделския министър

Лозари на протест в Свиленград - искат оставката на земеделския министър
pixabay

Производителите се оплакват, че няма кой да купи гроздето им, а част от него остава необрано по лозята

Лозари от Свиленград излизат на протест заради нереализираната реколта. Производителите се оплакват, че няма кой да купи гроздето им, а част от него остава необрано по лозята. Те настояват за спешни мерки и искат оставката на земеделския министър.

Протестът започва в 10 ч.

Продукцията за тази година стои при масивите. Няма никакъв интерес нито от страна на държавата, нито от търговците. Годината беше благоприятна и затова и гроздето ни е много хубаво. Няма изкупуване обаче, а държавата не се намесва. Не мисля, че цената ни е висока, но вносът от Румъния е страшно много”, каза организаторът на демонстрациите Живко Желев пред НОВА ТВ.

Той предлага да се вдигнат временно митата за вноса на гроздето.

„Миналата година гроздето се продаваше на 1,60 лв. за килограм, а сега не мога да го продам и за 50 евроцента, защото просто няма кой да го купува. 80 процента от продукцията ни стои неизкупена”, сподели друг лозар.

Други протестиращи са категорични, че ако държавата не се намеси, ще оставят българското производство и ще заминат да работят в чужбина

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