Временна организация на движението по бул. „Владимир Вазов“ в София
От днес до 15 октомври т.г. включително се променят маршрутите на част от линиите на градския транспорт
От днес до 15 октомври т.г. включително се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Ген. Инзов“, като движението се извършва двупосочно по северното платно в посочения участък. Забранява се и влизането на превозни средства по ул. „Ген. Инзов“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „574“, съобщиха от Столичната община.
От днес до 15 октомври т.г. включително се променят маршрутите на част от линиите на градския транспорт.
Маршрутите на тролейбусни линии №1 и №3 се скъсяват до „Пътностроителна техника“ (крайна станция на автобусна линия №100). В променения участък тролейбусите да спират на спирки с код 2540 „Ул. Бесарабия“ на ул. „Бесарабия“, съществуваща за автобусна линия №100; спирка с код 2483 „Пътностроителна техника“ – крайна и начална; и на спирка с код 2482 „Ул. Витиня“ в западното пътно платно на ул. „Витиня“ преди десния завой към бул. „Владимир Вазов“, съществуваща за автобусна линия №100.
Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия №78. Разкрива се нова спирка с код 2933 МС „Ген. Владимир Вазов“ на бул. „Владимир Вазов“ за автобусни линии №188, 112, 119, 118, 117, съгласно приетата постоянна организация на движение. Спирка с код 2182 МС „Ген. Владимир Вазов“ за автобусни линии №112, 117, 118, 119 и 188 се закрива съгласно приетата временна организация на движение, пише още в съобщението.