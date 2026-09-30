Южна Корея поиска извинение от Пхенян след взрив на мина по границата

Южнокорейската армия поиска официално извинение от Северна Корея след експлозия на мина, която рани тежко трима южнокорейски войници в Демилитаризираната зона (DMZ). Инцидентът, който се случи на 21 септември 2026 г. в южния сектор на буферната зона, предизвика ново изостряне на отношенията на полуострова.

Съвместно разследване на Сеул и Командването на ООН (UNC) откри на мястото пластмасови противопехотни мини с севернокорейски произход, което бе окачествено от южнокорейския министър на отбраната Канг Шин-чул като „явно нарушение“ на примирието от 1953 г., сложило край на Корейската война.

„Северна Корея трябва незабавно да прекрати дейностите си, които покачват напрежението на Корейския полуостров, и ние настояваме за извинения и за отговорни мерки“, заяви пред журналисти представител на южнокорейските въоръжени сили.

Според Сеул Пхенян умишлено засилва изграждането на гранични укрепления и минирането на районите по фронтовата линия, откакто по-рано лидерът Ким Чен-ун официално обяви Южна Корея за „главен враг“ на страната.

От своя страна, Ким Йо-чен - влиятелната сестра на севернокорейския лидер, отхвърли обвиненията за отговорността на Пхенян. В официално изявление, разпространено от държавната агенция КЦТА, тя нарече твърденията на Сеул „твърде низки и подли, подобно на племената в Република Корея“ и ги определи като съчинена „фарс“ с цел военна провокация. Северокорейските власти отправиха и директно предупреждение, заявявайки, че Южна Корея ще си плати скъпо за опита да хвърли вината върху Пхенян.