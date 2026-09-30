Проф. Кайчев: България и Северна Македония още през 2019 г. се разбраха за цар Самуил

Още през 2019 г. България и Северна Македония са постигнали съгласие, че цар Самуил е владетел на Средновековна България. Това припомни историкът проф. Наум Кайчев по повод решението тленните останки на владетеля да бъдат върнати в София след продължили пет години преговори.

Пред БНР Кайчев посочи, че договореността е постигната в рамките на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси между двете държави. Тогава е било прието и решение за общо почитане на паметта на цар Самуил.

По думите му от 2022 г. тази договореност не се прилага. Според историка това е свързано и с неизпълнението на ангажименти по Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония.

Кайчев коментира още, че съседните на България държави постепенно са стигнали до разбирането за необходимостта от диалог по спорните въпроси, свързани със средновековната история.

Той припомни историческия контекст около управлението на Самуил. Владетелят е наследник на управителя на западните части на Българското царство, които запазват свободата си след завладяването на източните територии от Византия.

Археологът доц. Людмил Вагалински също коментира значението на цар Самуил и връщането на останките му в България. Той припомни битката при Ключ през 1014 г., след която византийският император Василий II нарежда пленените български войници да бъдат ослепени. Според средновековните извори Самуил получава тежък удар при вида на войниците си и скоро след това умира.

„Самуил прави един преход за следващите поколения и за да бъдат те издръжливи на трудностите пред България“, коментира Вагалински.

Опитите България да получи тленните останки на владетеля датират от десетилетия. По думите на археолога подобни инициативи е имало още по времето на Тодор Живков.

„Аз участвах в предходен опит да получим останките на цар Самуил и неговите родственици още през 2012 година. Имаше много силна воля и желание още тогава да ги получим“, посочи той.

В рамките на постигнатата договореност България ще предостави на Гърция 48 предмета, които се съхраняват в Националния исторически музей. Вагалински не уточни за кои конкретни ценности става въпрос.

„Останките на цар Самуил нямат цена, защото това ни е днешното самочувствие“, заяви археологът.