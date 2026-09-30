Над 1000 дрехи с лога на световни марки са иззети от търговски обект в Добрич

Над 1000 дрехи, носещи логото на световноизвестни марки, са иззети при полицейска проверка в търговски обект в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ са извършили проверката на 29 септември около 15:30 часа в обект на улица „П. Р. Славейков“. При нея е установено, че дрехите са били предлагани за продажба без разрешение от притежателите на изключителните права върху съответните марки. Стоките са иззети, а по случая е образувано досъдебно производство.

От началото на април т.г. полицията е изземвала дрехи с лога на световноизвестни марки и от частен дом в село Ловчанци, както и от търговски обекти в Добрич. В началото на юни от търговски обект в града са иззети още над 2800 артикула с лога на световни марки.