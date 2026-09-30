Новини
Търси
Подкаст
Общество

Операция срещу международна мрежа за пране на пари се провежда в 4 държави, включително България

Операция срещу международна мрежа за пране на пари се провежда в 4 държави, включително България
Pixabay

Разследването продължава повече от четири години

Над 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка "Хел'с Ейнджълс".

Полицията в западногерманския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро.

Говорителка на полицията заяви, че операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА организацията е "Хел'с Ейнджълс".

По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване, предава БТА.

Властите съобщиха, че сред заподозрените има лица, отговорни за дейността на мрежа за пране на пари в Германия и други европейски държави, както и високопоставени членове на мотоциклетната групировка. Те са заподозрени в престъпления, включително създаване на престъпна организация, изнудване, организирани измами и пране на пари. Разследването обхваща също предполагаеми нарушения, свързани с оръжия, нанасяне на телесни повреди и укриване на данъци.

Мащабна полицейска операция с участието на специални части е проведена на адреса на влиятелен член на групировката в Дуисбург.

Полицията съобщи, че по-голямата част от обиските се извършват в провинция Северен Рейн-Вестфалия, а шест имота се претърсват в други германски провинции. Други седем имота са обект на обиски в Белгия, България и Нидерландия.

Операцията се ръководи от прокуратурата в Дуисбург, със съдействието на службата за борба с финансовите престъпления на провинцията.

Според в. "Билд" разследването продължава повече от четири години и е започнало след престрелка в Дуисбург през май 2022 г. Повече от 100 души са участвали в сблъсък между мотористи и членове на турско-ливанска фамилна група.

Още по темата

17 души арестувани при мащабна операция срещу пране на пари във Великобритания

17 души арестувани при мащабна операция срещу пране на пари във Великобритания

Специализирана полицейска акция край Sofia Ring Mall

Специализирана полицейска акция край Sofia Ring Mall

Над 800 кг канабис са открити при полицейска акция край Сандански и Петрич

Над 800 кг канабис са открити при полицейска акция край Сандански и Петрич

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Мъж блъсна съпругата си по стълбите при семеен скандал в Пирдоп

Мъж блъсна съпругата си по стълбите при семеен скандал в Пирдоп

Водещи

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

Криминалният журналист Стефан Миланов: Зад убийството на Илиян Филипов стоят големи интереси

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

ЦСКА, Лудогорец и Локомотив Пловдив почетоха паметта на Илиян Филипов

  • Преди 9 минути
ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

ПП настоя за конкретни действия на институциите срещу наркоразпространението сред децата

  • Преди 12 минути
Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Васил Терзиев за Никола Лютов: Раздялата ни е по взаимно съгласие

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

Отлагат изслушването на Демердиев в НС заради убийството на Илиян Филипов

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

  • Преди 21 минути
Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Колко струва ролката хартия в машината за гласуване?

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

  • Преди 23 минути
Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

Арестуваха кандидата за президент доц. Георги Димов до Шипка

  • Преди 27 минути
Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

  • Преди 33 минути
Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Млад мъж запали изоставена сграда във Великотърновско

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

Ройтерс отрази убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

  • Преди 40 минути
Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Емилиян Георгиев става зам.-кмет по строителството, Васил Терзиев следи инвестициите

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Правителството с нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари