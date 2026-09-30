Преговорите продължават: Иран е получил отговор от САЩ чрез Катар

Иранският външен министър Абас Аракчи е получил обратна връзка от САЩ чрез катарски посредници в Доха относно седемдневен план, целящ изграждане на доверие между Вашингтон и Техеран, предава Ройтерс. Основна пречка пред преговорите е последователността на взаимните отстъпки, които Вашингтон и Техеран трябва да направят.

Засега няма яснота относно това какъв е бил отговорът на САЩ, но се очаква да последва коментар от иранските власти.

Миналата седмица Иран представи седемдневно предложение, съгласно което Аракчи заяви, че Ормузкият проток може да бъде отворен отново и нормалното морско преминаване да бъде възстановено, ако бъдат изпълнени необходимите условия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп впоследствие отхвърли предложението, което наложи по-нататъшно посредничество от страна на Катар. Катарските посредници са предали обратната връзка, получена от Вашингтон в понеделник, срещайки се с Аракчи и неговия екип на връщане от Съединените щати.

Циркулиращият документ очертава седемдневен период за изграждане на доверие, целящ връщането на двете страни към разширена версия на меморандума за разбирателство, договорен през юни, включително конкретни стъпки по отношение на ядрената програма на Иран, допълни източник на Ройтерс, без да навлиза в повече подробности. Несъгласието е съсредоточено върху последователността на изпълнение на мерките, а не върху самите компоненти на плана.

Юнският меморандум за разбирателство доведе до кратко примирие и включваше разпоредби за Ормузкия проток и за ядрената програма на Иран.