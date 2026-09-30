„Възраждане“ поиска оставката на министъра на културата заради ремонта на Паметника на Шипка

Оставката на министъра на културата Евтим Милошев трябва да бъде подадена незабавно заради ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка, заяви от парламентарната трибуна народният представител от „Възраждане“ Ангел Янчев.

Янчев посочи, че именно министърът на културата носи пряката отговорност за ремонта на Паметника на свободата.

Той каза, че решението за финансиране на изтърбушването на паметника е взето от правителството на Румен Радев на 15 юли тази година. По думите му така се финансира фирма на ДПС, която няма необходимия капацитет и е известна във Велико Търново с това, че извършва калпави санирания на панелни блокове. Янчев посочи още, че министърът на културата не предприема действия, а е изпратил директора на Националния парк-музей „Шипка - Бузлуджа“ да дава обяснения.

По думите на Янчев, докато в пленарната зала се твърди, че властта няма средства за нищо, за ремонта са отпуснати 16 милиона лева на фирмата на ДПС.

Депутатът обясни още, че документацията по проекта е утвърдена през 2022 година, в последните дни от управлението на правителството на Кирил Петков. Оттогава насам са провалени три обществени поръчки, тъй като кандидатите не са били одобрявани или, както уточни Янчев, защото самият технически проект показва, че извършваното в момента не е необходимо.

Янчев добави, че от Министерството на културата са отговорили единствено, че музейната експозиция ще бъде намалена с 35% и че промяната е съгласувана с трима професори, като уверяват, че няма причина за притеснение.

Според Ангел Янчев погребването на костите на българския самодържец Самуил в София не променя факта, че Паметникът на свободата е изтърбушен, нито че чрез извършваните там дейности се търси подмяна в историята на България.

На 25 септември от „Възраждане“ поискаха с декларация дейностите на Паметника на свободата на връх Шипка да бъдат прекратени до извършването на независима експертна проверка.