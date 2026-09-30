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Софийският университет е сред най-добрите в света според класация на Times Higher Education

Софийският университет е сред най-добрите в света според класация на Times Higher Education
БТА

Класацията обхваща 2297 висши училища от 118 държави, като оценяването е извършено по 17 показателя

И в тазгодишното издание на Times Higher Education World University Rankings Софийският университет „Св. Климент Охридски“ намира място сред най-добрите университети в света за 2027 година, съобщиха от пресцентъра на висшето училище.

В класацията университетът е поставен на позиция между 1601-во и 1800-о място. Анализът за тазгодишното издание обхваща 3146 университета, като до самото класиране са допуснати 2297 висши училища от 118 държави.

Times Higher Education определя своята класация като единствената глобална оценка на представянето, която разглежда университетите с интензивна изследователска дейност по всички основни направления на тяхната работа - преподаване, изследвания, трансфер на знания и международна перспектива.

Оценяването е извършено чрез 17 внимателно калибрирани показателя за ефективност, чрез които се осигуряват изчерпателни и балансирани сравнения. От Софийския университет посочват, че оценката се основава на пет основни стълба - преподаване, включващо учебната среда; изследователска среда с показатели за обем, доходи и репутация; качество на научните изследвания, измервано чрез цитиране, сила, високи постижения и влияние на научните изследвания; международни перспективи, обхващащи персонала, студентите и изследователите; както и промишленост, включваща доходи и патенти.

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