Лапорта нападна Реал Мадрид: Отношенията ни са прекъснати

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи остри критики към Реал Мадрид заради поведението на клуба по случая „Негрейра“ и обяви, че отношенията между двата испански гранда на практика не съществуват.

Лапорта говори в Копенхаген, където участва в Общото събрание на European Football Clubs. Барселона се завърна официално в организацията, а Реал Мадрид също води разговори за евентуалното си повторно присъединяване.

Ръководителят на каталунците заяви, че не приема начина, по който от Реал Мадрид коментират продължаващото разследване.

„Не можем да приемем да се изопачава истината и всеки път, когато говорят публично, да атакуват Барса“, каза Лапорта.

Той критикува и решението на мадридския клуб да се конституира като страна по делото.

„Те се намесиха в случая според нас единствено с цел да го проточат и да оправдаят действията на своята телевизия и предварително изградения от тях публичен разказ“, добави президентът на Барселона.

Думите представляват позицията на Лапорта и каталунския клуб по продължаващия съдебен казус, по който все още няма окончателно решение.

Лапорта потвърди, че конфликтът е довел до пълно замразяване на отношенията между двата клуба.

„Отношенията с Реал Мадрид са прекъснати. Има конфронтация и съществуващата връзка в момента е нулева“, заяви той.

Барселона настоява определени публични твърдения на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес да бъдат оттеглени. Двата клуба трябва да участват в помирително съдебно заседание на 25 ноември, преди евентуално да се стигне до наказателна жалба за клевета.

Лапорта направи сравнение с отношенията на Барселона с Атлетико Мадрид. След напрежението между двата клуба през лятото той се е срещнал в Копенхаген с изпълнителния директор на столичани Мигел Анхел Хил Марин.

По думите на президента на Барселона различията между двете страни са били изяснени и добрият тон е възстановен.

Докато отношенията с Атлетико изглеждат нормализирани, конфликтът с Реал Мадрид продължава да се задълбочава както на институционално, така и на правно ниво.