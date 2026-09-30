19-годишен е задържан за домашно насилие над 15-годишно момиче

19-годишен мъж е задържан след случай на домашно насилие над 15-годишно момиче в кърджалийското село Перперек. Двамата живеели на семейни начала, съобщиха от полицията.

По първоначални данни инцидентът е станал около 9:00 часа на 29 септември в жилище в селото. Тогава младежът ударил непълнолетното момиче по главата.

На 15-годишната е оказана медицинска помощ, а 19-годишният е задържан за срок до 24 часа.

По случая са започнали две проверки. Едната е за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие, а другата - за съжителство на семейни начала с момиче, което не е навършило 16 години.

Работата по случая продължава.