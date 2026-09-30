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Групата за приятелство с Украйна в парламента остро осъжда атаката срещу Киев на 28 септември 2026 г.

Групата за приятелство с Украйна в парламента остро осъжда атаката срещу Киев на 28 септември 2026 г.
Снимка: БТА

Рая Назарян, Деница Сачева, Николай Денков, Христо Гаджев, Велислав Величков и др. са се подписали

Депутатите от групата за приятелство България-Украйна в Народното събрание остро осъждат руската атака срещу Киев на 28 септември, при която загинаха и бяха ранени хора, а сградата на Президиума на Националната академия на науките на Украйна беше тежко повредена. Позиция на групата за приятелство с Украйна е внесена в парламента от председателя ѝ Ивайло Мирчев от “Демократична България”. Тя е  подписана от депутати от различни парламентарни групи и членове на групата за приятелство, сред които Рая Назарян, Деница Сачева, Николай Денков, Христо Гаджев, Велислав Величков и др.

Подписалите декларацията изказват съболезнования към близките на загиналите и солидарност с пострадалите и с украинската научна общност. Те подкрепят призива на Националната комисия на Украйна за ЮНЕСКО за документиране на щетите върху научните институции и дигитализиране на застрашените архиви и научни фондове и международна помощ за възстановяването им. 

“Не можем да върнем загиналите. Но можем и сме длъжни да защитим онова, което поколения украински учени са изградили - и да не допуснем разрушението му да бъде посрещнато с мълчание”, се казва в позицията.

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