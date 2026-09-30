Васил Горанов: Добре дошъл у дома, царю Самуиле

Има дни, които историята помни, има дни, в които календарът отбелязва нещо различно. Днес е такъв ден, който сякаш се отдръпва настрани, за да ни пропусне към едно далечно минало, ден, в който повече от 1000 години изведнъж престават да изглеждат като безкрайна пропаст, защото днес един български владетел се завръща. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Васил Горанов в декларация по повод предстоящото връщане на тленните останки на цар Самуил на българската държава.

Когато се вгледаме по-дълбоко в живота на цар Самуил, разбираме, че неговата история не е само история за война, тя е история за избора да устоиш, да останеш, когато е трудно, да продължиш, когато пътят изглежда затворен, да носиш отговорност, когато никой не може да я носи вместо теб, коментира народният представител. И точно тук, повече от хиляда години по-късно, нашата история започва да разговаря с нас, допълни той.

"Няма значение от коя страна на тази зала стоим. Няма значение какви са политическите ни убеждения. Пред историята всички ние сме наследници и всички ние сме длъжници на онези, които са били преди нас, и длъжници на онези, които ще дойдат след нас, посочи той. „Затова днешният ден не трябва да бъде ден на разделение, той трябва да бъде ден на памет, ден, в който да кажем: „България помни“. България помни своите герои, България помни своите трагедии, България помни своите победи, помни и онези, които историята пък е оставила без име, защото народът, който помни само победите си, помни само половината от своята история, а народът, който помни и болката, познава и себе си“, заяви Горанов.

Той отбеляза, че Самуиловата история ни припомня и нещо друго – че нищо не е вечно: нито властта, нито короната, нито човешкият живот. И камъкът се руши, и дворците изчезват, и армиите се разпускат, но има нещо, което остава – паметта.

Горанов посочи, че цар Самуил е оставил спомен за една епоха, в която България е водила борба за своето оцеляване, но най-вече е оставил образа на владетел, чиято съдба се е преплела със съдбата на неговата държава. Затова днес, когато неговите тленни останки се връщат в България, ние не просто изпълняваме дълг към един мъртъв цар, ние изпълняваме дълга си към живите, към нас самите, добави той.

„Добре дошъл у дома, царю Самуиле, земята, която някога си защитавал, отново те приема. Да пребъде България“, завърши декларацията депутатът от „Прогресивна България“.