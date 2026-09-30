Анди Бърнам допусна възможността Великобритания да се завърне в ЕС

Премиерът Анди Бърнам загатна, че завръщането на Обединеното кралство в Европейския съюз е сред възможностите, които правителството може да разгледа, за да преформатира дългосрочните си отношения с Европа.

В интервю за BBC министър-председателят заяви, че настоящото споразумение за Брекзит е донесло „повече вреда, отколкото полза“, и изрази желание да проучи „какво е осъществимо“, за да се поправят връзките с блока.

Изявлението идва непосредствено след речта му на конференцията на Лейбъристката партия, в която той обеща да проучи възможностите за по-близки отношения с ЕС по време на отложената за по-късно тази година среща на върха.

Този ход обаче рискува да начертае дълбока разделителна линия преди следващите общи избори. От Консервативната партия вече обвиниха Бърнам, че се опитва да „отвори стари рани, като поднови битките от годините на Брекзит“.

Само седмица по-рано премиерът остави отворена вратата за евентуална кампания на следващите избори с мандат за повторно присъединяване към ЕС. Това бележи ясен завой от досегашната му позиция по време на частичните избори в Мейкърфийлд, довели до завръщането му в парламента, когато той обещаваше да не пренаписва Брекзит. Подобен завой се разграничава категорично и от предизборния манифест на лейбъристите от 2024 г., който изключваше завръщане в единния пазар или митническия съюз.

За разлика от своя предшественик Киър Стармър, който се стреми към по-ограничено възстановяване на отношенията - като хармонизиране на хранителните стандарти и младежки визи - Бърнам цели мащабна промяна. Напускането на Стармър отложи лятната среща на върха с ЕС за края на годината, когато Бърнам планира да представи и 10-годишен план за трансформация на британската икономика.

Пред предаването „Today“ на BBC Radio 4 премиерът подчерта, че не иска въпросът за отношенията с ЕС да остава да „виси“ във въздуха. Запитан директно дали целта е повторно членство, Бърнам отговори, че иска „да разгледа вариантите“. Той очерта няколко възможни сценария за бъдещето на страната: запазване на сегашното положение, влизане в митнически съюз, присъединяване към единния пазар (по предложение на Либералните демократи) или извървяване на пътя „докрай“ обратно към ЕС.