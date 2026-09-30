Убийството на Илиян Филипов получи широк международен отзвук

Убийството на председателя на Съвета на директорите и основен благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов бързо излезе извън границите на България.

Към 10:30 часа в сряда случаят беше отразен от повече от 15 медии в над десет държави. От пловдивската полиция потвърдиха, че Филипов е бил застрелян през нощта, а екипи на ОДМВР-Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“ разследват престъплението.

Първата голяма международна агенция, която съобщи за случая, беше Ройтерс. В материала Филипов е представен като виден български бизнесмен и ръководител на футболен клуб от елита, застрелян рано сутринта в Пловдив.

Някои от чуждестранните публикации го определят като собственик или мажоритарен акционер в Ботев. По официални данни обаче Филипов беше председател на Съвета на директорите и основен финансов благодетел, докато капиталът на клуба се държи от Сдружение „ПФК Ботев“. Вписването му като председател на ръководния орган беше извършено през август 2026 година.

Специализираният британски сайт Inside World Football отбеляза, че малко преди трагедията Филипов е присъствал на стадион „Христо Ботев“ за двубоя между България и Естония от Лигата на нациите.

Изданието припомня и участието на неговата компания в реконструкцията на „Колежа“, преди бизнесменът да поеме водеща финансова и управленска роля в Ботев. Договорът за довършването на стадиона беше подписан през 2020 година от Филипов като представител на ДЗЗД „Колежа“.

Британската медия съобщава и непотвърдена информация, че извършителят е избягал към близка гориста местност. Към момента разследващите органи не са обявили официално подобна подробност.

Особено широко отражение случаят получи в Румъния. Изданието BZI.ro използва заглавието „Екзекуция в мафиотски стил в България“, а Stiripesurse.ro също определи престъплението като убийство в мафиотски стил.

Спортният сайт Fanatik.ro излезе със заглавие „Шок във футбола!“ и подчерта, че часове преди стрелбата Филипов е бил на мача на българския национален отбор.

Румънските издания го представят като президент и основен финансов благодетел на Ботев, като припомнят активните му публични изяви по теми, свързани с клуба и българския футбол.

Гръцкото издание Proto Thema постави акцент върху бизнеса на Филипов и го определи като една от влиятелните фигури в транспортния и строителния сектор в България.

Полското радио RMF24 го нарече „могъщ бизнесмен“ и обърна внимание на предприетите полицейски действия и ограниченията на движението в Пловдив.

В Русия „Спорт-Экспресс“ съобщи, че трагедията е станала, докато Филипов се е прибирал след футболен мач. Порталът „Новости Mail“ представи случая като убийство на ръководител на европейски футболен клуб.

Glas Srpske в Република Сръбска акцентира върху логистичния бизнес на Филипов и връзката му с Ботев. Северномакедонското издание Libertas посочи, че полицията и прокуратурата не разкриват подробности заради продължаващото разследване.

Euronews Albania публикува преработена версия на информацията на Ройтерс, а азербайджанската агенция APA разпространи новината на азербайджански и руски език, като подчерта, че властите разследват умишлено убийство.

Широкият международен отзвук показва мащаба на трагедията и разпознаваемостта, която Илиян Филипов беше придобил чрез своя бизнес, участието си в реконструкцията на стадион „Христо Ботев“ и ролята си в управлението на пловдивския клуб.