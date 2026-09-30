В интервю от 2025 г. Илиян Филипов заявява, че се готви покушение срещу него

"В края на месец март 2025 г. убитият днес собственик на PIMK Илиян Филипов заявява в официална позиция: "Да – имам информация, че се готви покушение срещу мен, организирано от Иван Петлешков. Подал съм официални сигнали”, пише журналистката Полина Паунова.

"Днес, 30 септември 2026 г. от МВР в Пловдив казват при тях няма информация Филипов да е бил заплашван", допълва тя.

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов е извършено около 1:00 часа през нощта на територията на имот, притежаван от него. Сигналът е подаден на телефон 112, а разследването е започнало незабавно. По думите на представителите на МВР и прокуратурата престъплението е извършено с огнестрелно оръжие. На този етап обаче разследващите не дават подробности за механизма на убийството, за да не се възпрепятства разследването.

„Всички възможни версии се изследват“, заявиха от полицията и прокуратурата.

Към момента няма данни Илиян Филипов да е подавал сигнали за получени заплахи, нито семейството му да се е оплаквало от подобни заплахи.

След подаването на сигнала на 112 са въведени засилени контролни мерки на територията на Пловдив.

Съседните областни дирекции също са включени в действията, а на изходите на града е въведен засилен контрол. От МВР уточниха, че той ще остане в сила, докато е необходимо. На място е създаден щаб под ръководството на министъра на вътрешните работи.

Работят екипи от разследващи полицаи и оперативни служители. Извършват се огледи, разпитват се свидетели и се издирват хора, които могат да имат отношение към престъплението. Проверяват се и записи от камери.

Разследващите не потвърдиха информацията, че стрелбата е извършена от конкретно място в близост до имота, както и твърденията за други простреляни лица. Не беше потвърдено и дали извършителят или извършителите са били повече от един.

От полицията отказаха да коментират дали убийството е свързано с бизнеса на Филипов, строителната му компания или дейността му около стадион „Ботев“.

Заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев призова да не се правят аналогии с „мутренските времена“.

„Всеки конкретен случай се разследва по конкретния повод“, заяви той.

По думите му само няколко часа след извършването на престъплението е рано да се правят категорични изводи. В момента се събират данни, които впоследствие ще бъдат анализирани, за да бъдат определени водещите версии.

От МВР подчертаха, че всички необходими действия са предприети, а полицейските сили ще останат на място, докато бъдат събрани всички годни доказателства.

Както по-рано съобщихме - Илиян Филипов е убит при стрелба тази нощ. От полицията съобщиха, че около 1 ч е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от ОДМВР-Пловдив и ГДНП.

По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата.

Всички изходи на Пловдив са блокирани от малките часове на деня.

Илиян Филипов управляваше една от най-големите български компании в транспортния сектор, създадена през 2000 година, която впоследствие разшири дейността си в сферата на железопътните карго и пътнически превози, както и в мащабното строителство в Пловдив и София. В спортните среди той бе известен като основна фигура около Ботев Пловдив и довършването на стадион Христо Ботев.

През годините бизнесът му е бил съпътстван от множество публични конфликти, съдебни дела с други предприемачи, протести на транспортния бранш и подавани от него сигнали до МВР и държавните институции. Само три дни преди убийството Филипов е присъствал на обществено събитие по откриване на обновен обект в града.