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КНСБ: Ръст от 0,7% на цените в потребителската кошница с най-необходимите стоки

КНСБ: Ръст от 0,7% на цените в потребителската кошница с най-необходимите стоки
Pixabay

Най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките

През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукта и един нехранителен.

В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за септември.

"Към септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62,02 евро. Към август тя е била 61,63 евро", каза зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания и обучение (ИССИО) Виолета Иванова.

Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти, отбелязва БТА.

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