Роналдо тренира отделно преди Дания, появиха се слухове за напрежение с Жезус

Кристиано Роналдо отново се оказа в центъра на вниманието около националния отбор на Португалия. 41-годишният нападател не тренира със своите съотборници преди двубоя с Дания в Копенхаген, което породи спекулации за напрежение със селекционера Жорже Жезус.

Роналдо се появи на терена преди началото на заниманието, но не участва в отворената за медиите част. След това се върна в хотела, където проведе индивидуална тренировка във фитнеса.

От Португалската футболна федерация заявиха, че отсъствието на капитана не е свързано с физически проблем. Според обяснението на стадиона не е имало необходимото оборудване за планираната индивидуална програма и поради тази причина Роналдо е продължил подготовката си в хотела.

Част от португалските медии обаче свързаха ситуацията с предполагаемо недоволство на нападателя от решенията на Жезус.

Спекулациите започнаха след победата на Португалия с 2:1 над Норвегия в Осло. Роналдо остана неизползвана резерва, въпреки че селекционерът предварително е възнамерявал да му даде игрово време.

Жезус обясни, че първоначалният план е бил капитанът да се появи през второто полувреме, но развитието на мача го е накарало да промени решението си.

„Преди мача му казах, че няма да започне като титуляр, но ще го пусна в игра. Футболът обаче понякога диктува други решения. Ситуацията не оправдаваше смяна на нападателя с футболист с характеристиките на Кристиано“, заяви селекционерът.

След последния съдийски сигнал Роналдо се прибра директно в съблекалнята и не се включи в традиционния поздрав към португалските привърженици. Жезус обаче подчерта, че продължава да разчита на него.

Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса промени програмата си и отпътува по-рано за Дания на фона на информациите за напрежение в отбора.

Междувременно Роналдо и Жезус са провели разговор, след който предполагаемите различия между тях са били преодолени, съобщава португалското издание Observador. Двамата са останали удовлетворени от срещата и са насочили вниманието си към предстоящите мачове.

Това обаче не означава непременно, че Роналдо ще започне като титуляр срещу Дания. Решението ще бъде взето от Жезус според тактическия му план за двубоя.

Капитанът не коментира публично оставането си на резервната скамейка срещу Норвегия. Вместо това публикува в социалните мрежи своя снимка, придружена от португалското знаме и сърце.