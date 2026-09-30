КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

„Енергийният регулатор няма да допусне допълнително увеличение над заявените 5,96 % на цената на природния газ за месец октомври. За целта „Булгаргаз“ може да промени ценовата структура за следващия месец, като елиминира по-скъпите количества синьо гориво, включени в първоначалното заявление. По този начин ще бъде смекчен ефекта от повишаването на цените на борсата TTF и ще бъде запазено предложението на дружеството за цена от 44,08 евро за мегаватчас. Ако това не стане и постъпи искане за по-висока от тази цена, Комисията ще се намеси и в окончателното си решение ще направи корекция, тъй като считаме по-голямо увеличение за неприемливо.“.

Това подчерта председателят на КЕВР Пламен Младеновски на проведеното открито заседание на което беше обсъден доклад по внесеното на 10.09.2026 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври, по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В първоначалното заявление на обществения газов доставчик беше заложена цена за м. октомври в размер на 44,08 евро/MWh, което е ръст от близо 6 сто в сравнение с м. септември. Днес тази цена беше актуализирана от представителя на газовото дружество с предложение за ново увеличение – 44,40 евро/MWh, мотивирано с повишената международна цена на хъб TTF, която не е била калкулирана в първоначалното заявление.

Председателят на КЕВР коментира още, че актуалните цени на природния газ през този регулаторен период за целия сектор „Топлоенергетика“ са на по-високи нива спрямо направените от регулатора прогнози. Същевременно цените на газа са определящи за цените на топлофикационните дружества. Това е от съществено значение за потребителите, тъй като цената на природния газ формира около 70 % от цената на услугата и всяко рязко изменение се отразява пряко.

„Очертаващите се тенденции за цените на синьото гориво през зимата будят тревога. По тази причина не смятам, че още от този месец цената трябва да се увеличава над първоначално заявената“, заяви категорично Пламен Младеновски.

В отговор на поставени въпроси от члена на Комисията Таско Ерменков относно вижданията на „Булгаргаз“ за ценовата динамика през следващите месеци и предприеманите действия, предвид зимния период и увеличените заявки за природен газ, от газовото дружество посочиха, че разчитат натрупаните летни количества да имат смекчаващ ефект върху крайната цена.

В ценовия микс за месеца „Булгаргаз“ е включил количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг. Не се предвижда добив на синьо гориво от газохранилището в Чирен.

Предложената от „Булгаргаз“ ЕАД цена за м. октомври включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Окончателното решение за утвърждаване на цената на природния газ ще бъде прието на 01.10.2026 г. Откритото заседание беше излъчено онлайн на страницата на КЕВР.