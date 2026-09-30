Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, съобщиха официално от Българския футболен съюз.

Ръководството на централата е приело оставките на Александър Димитров и членовете на неговия треньорски щаб. Те бяха подадени след равенството 0:0 с Естония на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор до 19 години, ще води представителния тим в следващите му два мача от Лигата на нациите.

България гостува на Исландия на 3 октомври, а три дни по-късно ще се изправи срещу Люксембург.

„Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи“, написаха от футболната централа.

След двете поредни гостувания предстои БФС да вземе решение кой ще бъде постоянният наследник на Александър Димитров.