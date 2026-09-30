Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор

Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор
БТА

Селекционерът на България до 19 години ще води „лъвовете“ при гостуванията на Исландия и Люксембург

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, съобщиха официално от Българския футболен съюз.

Ръководството на централата е приело оставките на Александър Димитров и членовете на неговия треньорски щаб. Те бяха подадени след равенството 0:0 с Естония на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор до 19 години, ще води представителния тим в следващите му два мача от Лигата на нациите.

България гостува на Исландия на 3 октомври, а три дни по-късно ще се изправи срещу Люксембург.

„Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи“, написаха от футболната централа.

След двете поредни гостувания предстои БФС да вземе решение кой ще бъде постоянният наследник на Александър Димитров.

Още по темата

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Атанас Рибарски може да поеме националния отбор на България

Селекционерът на България подаде оставка

Селекционерът на България подаде оставка

Исландия разгроми Люксембург и оглави групата на България

Исландия разгроми Люксембург и оглави групата на България

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

Болезнен старт за България: „Лъвовете“ поведоха, но Люксембург обърна

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Баскетболът също е потърпевш от убийството на Илиян Филипов

Баскетболът също е потърпевш от убийството на Илиян Филипов

Тодор Неделев се сбогува с Илиян Филипов: За мен ти беше истински приятел

Тодор Неделев се сбогува с Илиян Филипов: За мен ти беше истински приятел

Капитанът на Естония: Знаехме, че България има много празнини в защита

Капитанът на Естония: Знаехме, че България има много празнини в защита

Роналдо тренира отделно преди Дания, появиха се слухове за напрежение с Жезус

Роналдо тренира отделно преди Дания, появиха се слухове за напрежение с Жезус

Лапорта нападна Реал Мадрид: Отношенията ни са прекъснати

Лапорта нападна Реал Мадрид: Отношенията ни са прекъснати

Водещи

Лозари искат временно повишение на митата за гроздето

Лозари искат временно повишение на митата за гроздето

Три танкера са били атакувани в Ормузкия проток

Три танкера са били атакувани в Ормузкия проток

  • Преди 4 минути
Сидни Суини в GTA VI? Слух твърди, че актрисата ще има необичайна роля

Сидни Суини в GTA VI? Слух твърди, че актрисата ще има необичайна роля

  • Преди 7 минути
Омбудсманът проверява статута на около 700 дка общинска земя в Сухиндол

Омбудсманът проверява статута на около 700 дка общинска земя в Сухиндол

Баскетболът също е потърпевш от убийството на Илиян Филипов

Баскетболът също е потърпевш от убийството на Илиян Филипов

Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор

Официално: Атанас Рибарски поема временно националния отбор

  • Преди 16 минути
Скандалът „Епстийн“ разтърси Норвегия: Парламентът разследва връзки с политици и дипломати

Скандалът „Епстийн“ разтърси Норвегия: Парламентът разследва връзки с политици и дипломати

  • Преди 18 минути
„Възраждане“ иска изслушване на Демерджиев и Любомир Николов по повод убийството на Филипов

„Възраждане“ иска изслушване на Демерджиев и Любомир Николов по повод убийството на Филипов

Георги Пеев подписа Дунавската декларация

Георги Пеев подписа Дунавската декларация

  • Преди 23 минути
Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие при опит за изолиране на Калининград

Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие при опит за изолиране на Калининград

  • Преди 28 минути
Тодор Неделев се сбогува с Илиян Филипов: За мен ти беше истински приятел

Тодор Неделев се сбогува с Илиян Филипов: За мен ти беше истински приятел

  • Преди 41 минути
Ген. Стайко Прокопиев: Бъдещето принадлежи на хората, които умеят да превръщат знанието в действие

Ген. Стайко Прокопиев: Бъдещето принадлежи на хората, които умеят да превръщат знанието в действие

Удряли я в лицето и ѝ взели 350 евро: Задържаха двама братя

Удряли я в лицето и ѝ взели 350 евро: Задържаха двама братя

  • Преди 48 минути
КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

КЕВР ограничи искания от "Булгаргаз" скок от 6% на цената на газа

ДБ с нов ход срещу Сарафов: Сезира НАП

ДБ с нов ход срещу Сарафов: Сезира НАП

  • Преди 56 минути