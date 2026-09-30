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Капитанът на Естония: Знаехме, че България има много празнини в защита

Капитанът на Естония: Знаехме, че България има много празнини в защита
БТА

Карол Метс остана доволен от развитието на своя отбор, но призна, че естонците са искали повече от равенството в Пловдив

Капитанът на Естония Карол Метс изрази задоволство от представянето на отбора при равенството 0:0 с България на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

С тази точка естонците приключиха миниобиколката си с гостувания на Исландия и България без поражение. Те завършиха наравно и в двата двубоя и се прибраха с две точки.

„Можем да бъдем доволни от напредъка, който постигнахме в играта си. Работим върху определени детайли и вече се вижда, че те се утвърждават. Изпълняваме ги по-добре и успяваме да се придържаме към плана през всичките 90 минути“, заяви Метс пред Soccernet.ee.

Бившият футболист на ЦСКА призна, че крайният резултат оставя известно разочарование в естонския състав.

„Ако погледнем резултата, бихме искали повече. Като спортист никога не излизаш на терена, за да играеш за 0:0. Знаехме, че България има много празнини в защитата, и успяхме да ги открием сравнително добре. Равенството остава леко горчиво, но го приемаме и продължаваме към мача с Люксембург“, добави защитникът на Бохум.

Метс посочи смелостта при боравенето с топката като една от основните промени в представянето на Естония.

„Вече не връщаме автоматично всяка топка назад. Опитваме да я овладеем, да намерим съотборник и да продължим атаката. В играта ни се върнаха спокойствието и смелостта. Това ни позволява да задържаме топката по-дълго и да я използваме по-добре в нападение“, обясни капитанът.

Според Метс доверието между футболистите е помогнало на Естония да покаже по-уверена игра в първите си два мача от турнира.

„Осъзнаваме, че имаме право да грешим. Никой не е победен само защото е допуснал една грешка. По-добре е да бъдеш смел и да сгрешиш, отколкото да играеш притеснено през всичките 90 минути.“

„Ако си заровиш главата в пясъка, може и да не допуснеш грешка, но няма да направиш нищо полезно. Не се нуждаем от такъв тип футболисти. В отбора има доверие и искаме то да става все по-силно. Разбира се, не трябва да прекаляваме и да вземаме наивни решения. Всичко трябва да остава в разумни граници“, допълни Метс.

Естонските медии определиха атмосферата на стадион „Христо Ботев“ като необичайна за международен двубой. Заради малкия брой зрители на моменти ясно се чуваха разговорите между футболистите на терена.

„Аз изключвам случващото се по трибуните, независимо дали има шум или не. Мачът премина през периоди, в които единият отбор имаше предимство, а след това инициативата се прехвърляше към другия. И България, и Естония имаха своите възможности“, завърши Карол Метс.

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