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Сидни Суини в GTA VI? Слух твърди, че актрисата ще има необичайна роля

Сидни Суини в GTA VI? Слух твърди, че актрисата ще има необичайна роля

Rockstar Games не е потвърдила участие на актрисата в дългоочакваната игра

Сидни Суини може да се появи с епизодична роля в GTA VI, твърди непотвърден слух, който започна да циркулира около дългоочакваната игра.

Според разпространяваната информация актрисата може да бъде включена като персонаж в една от страничните мисии, където играчите да я срещнат в ролята на секс работничка.

Ако информацията се окаже вярна, появата на Суини би била кратко звездно участие, а не основна роля в историята на играта.

Към момента обаче няма официално потвърждение от Rockstar Games, че Сидни Суини участва в GTA VI под каквато и да е форма. Не е обявена подобна роля и от самата актриса.

Затова информацията следва да се приема единствено като слух, докато разработчикът не разкрие повече подробности за персонажите и актьорския състав на играта.

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