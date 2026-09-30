За пет минути: 18-годишен стрелял по мъж и жена, които не познавал
Младежът е обвинен в закани за убийство, отправени с пневматичен пистолет
18-годишен е обвинен, след като според прокуратурата в рамките на няколко минути насочил пневматичен пистолет и произвел изстрели срещу двама непознати край София.
Първият случай е от 27 септември около 18:55 часа в автобус, пътуващ между селата Войнеговци и Световрачане.
Според събраните до момента доказателства младежът насочил пневматичния пистолет към мъж и му казал: "Ей сега ще те гръмна", след което произвел изстрел.
Около пет минути по-късно, вече на автобусна спирка в Световрачане, обвиняемият насочил оръжието към жена и отново произвел изстрел, посочват от Софийската районна прокуратура.
В хода на разследването е установено, че нито мъжът, нито жената са познавали 18-годишния преди случилото се.
Младежът е привлечен като обвиняем за закани с убийство, а с постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.
Предстои Софийската районна прокуратура да поиска от съда постоянното му задържане под стража.