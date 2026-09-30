Новини
Търси
Подкаст
Общество

За пет минути: 18-годишен стрелял по мъж и жена, които не познавал

За пет минути: 18-годишен стрелял по мъж и жена, които не познавал
Pixabay

Младежът е обвинен в закани за убийство, отправени с пневматичен пистолет

18-годишен е обвинен, след като според прокуратурата в рамките на няколко минути насочил пневматичен пистолет и произвел изстрели срещу двама непознати край София.

Първият случай е от 27 септември около 18:55 часа в автобус, пътуващ между селата Войнеговци и Световрачане.

Според събраните до момента доказателства младежът насочил пневматичния пистолет към мъж и му казал: "Ей сега ще те гръмна", след което произвел изстрел.

Около пет минути по-късно, вече на автобусна спирка в Световрачане, обвиняемият насочил оръжието към жена и отново произвел изстрел, посочват от Софийската районна прокуратура.

В хода на разследването е установено, че нито мъжът, нито жената са познавали 18-годишния преди случилото се.

Младежът е привлечен като обвиняем за закани с убийство, а с постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Предстои Софийската районна прокуратура да поиска от съда постоянното му задържане под стража.

Още по темата

Мъж стреля по съсед с газов пистолет след заплаха за убийство в София

Мъж стреля по съсед с газов пистолет след заплаха за убийство в София

На крачка от трагедия: Сервитьор спаси жена, след като бившият ѝ съпруг насочи пистолет към нея

На крачка от трагедия: Сервитьор спаси жена, след като бившият ѝ съпруг насочи пистолет към нея

Шофьор заплаши с пистолет мъж в Бургаско

Шофьор заплаши с пистолет мъж в Бургаско

Откриха 45 бойни пистолета в камион със смокини на „Капитан Андреево“

Откриха 45 бойни пистолета в камион със смокини на „Капитан Андреево“

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

След първия звънец: Затвориха още едно училище в България

След първия звънец: Затвориха още едно училище в България

Съдът остави в ареста испанец, обвинен за наркотици от сектата край Калофер

Съдът остави в ареста испанец, обвинен за наркотици от сектата край Калофер

Водещи

Весела Лечева получи ключовете за новата сграда на БОК

Весела Лечева получи ключовете за новата сграда на БОК

  • Току-що
Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

  • Преди 6 минути
Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

  • Преди 12 минути
Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

  • Преди 15 минути
Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

  • Преди 22 минути
Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

  • Преди 29 минути
Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

  • Преди 33 минути
България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

  • Преди 40 минути
Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

  • Преди 43 минути
Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

  • Преди 53 минути
Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

  • Преди 55 минути
Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС

Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС