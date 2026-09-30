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Мицкоски преди срещата с Урсула фон дер Лайен: Готови сме за дискусия и решение

Мицкоски преди срещата с Урсула фон дер Лайен: Готови сме за дискусия и решение

Премиерът заяви, че няма информация страната да не получи пътна карта за присъединяване към ЕС

Министър-председателят на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че позицията на правителството по въпроса за европейската интеграция остава непроменена.

В отговор на журналистически въпрос относно обвиненията на опозицията, че правителството възпрепятства европейския път на страната, както и дали темата ще бъде обсъдена на утрешната му среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Мицкоски заяви:

„Многократно сме заявявали позицията си по този въпрос. Нямам какво да добавя към казаното и не знам дали понякога си струва да коментирам позицията на опозицията, която всеки ден става, бих казал, все по-радикална и изглежда така, сякаш е дошла с доставка от AliExpress до някоя друга опозиционна партия. Не бих искал да коментирам тази част от опозицията. Нашата позиция е ясна, аргументите ни са ясни. Готови сме да разговаряме, да дебатираме и в крайна сметка да намерим решение.“

Премиерът отбеляза, че няма информация страната да не получи пътна карта за присъединяване към ЕС.

Той призова журналистите да потърсят потвърждение на информацията, публикувана от Politico, от самата медия.

Мицкоски определи като нелогични твърденията, че Северна Македония може да не получи подобна пътна карта, като се има предвид, че по думите му страната е получила най-високи оценки за изпълнението на реформите в два отчетни периода.

„Ако това е вярно, трябва да попитате ЕС защо е така. Като се има предвид, че вече сме осъществили повечето реформи, заложени в Програмата за реформи и Плана за растеж, и че присъединяването към ЕС е процес, основан на заслугите, за мен това е нелогично. Трябва да видим дали е така или не. Моята информация е, че не е така“, заяви Мицкоски.

Той посочи, че по време на срещата си с Урсула фон дер Лайен ще обсъди актуалната ситуация около разширяването на ЕС и предстоящите предизвикателства. По думите му при формирането на политиката на страната трябва да се вземат предвид и процесите в държавите членки.

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