Нова масирана руска атака по Украйна: четирима загинали и 30 ранени

Най-малко четирима души са загинали, а около 30 са били ранени при руски атаки в Украйна през последното денонощие, съобщиха местните власти, цитирани от The Kyiv Independent.

Русия е извършила поредна мащабна въздушна атака срещу Киев и района около столицата. При ударите в Киев са загинали най-малко трима души, а петима са били ранени.

По данни на украинските военновъздушни сили Русия е използвала противокорабни ракети „Циркон“ и „Оникс“, балистични ракети „Искандер-М“ и С-400, както и 188 ударни дрона от различни типове, сред които 86 реактивни.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 160 въздушни цели – пет ракети и 155 дрона. Удари са регистрирани на 18 места.

В Сумска област двама души са загинали, а най-малко 15 са били ранени при руски атаки през последното денонощие. 74-годишен мъж и 70-годишна жена са загинали, след като управляеми авиобомби са поразили Суми.

В Донецка област шестима души са били ранени при руски атаки, съобщи областният губернатор Вадим Филашкин.

В Херсонска област петима души са пострадали при удари по критична инфраструктура и жилищни райони. Повредени са две къщи, съобщи областният губернатор Александър Прокудин.

В Днепропетровска област е ранен 67-годишен мъж. Според местните власти руските сили са атакували три района повече от 20 пъти с въздушни бомби, дронове и артилерия, като е избухнал и пожар.