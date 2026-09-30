Новини
Търси
Подкаст
Свят

Нова масирана руска атака по Украйна: четирима загинали и 30 ранени

Нова масирана руска атака по Украйна: четирима загинали и 30 ранени
АР/БТА

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 160 въздушни цели – пет ракети и 155 дрона

Най-малко четирима души са загинали, а около 30 са били ранени при руски атаки в Украйна през последното денонощие, съобщиха местните власти, цитирани от The Kyiv Independent.

Русия е извършила поредна мащабна въздушна атака срещу Киев и района около столицата. При ударите в Киев са загинали най-малко трима души, а петима са били ранени.

По данни на украинските военновъздушни сили Русия е използвала противокорабни ракети „Циркон“ и „Оникс“, балистични ракети „Искандер-М“ и С-400, както и 188 ударни дрона от различни типове, сред които 86 реактивни.

Украинската противовъздушна отбрана е свалила 160 въздушни цели – пет ракети и 155 дрона. Удари са регистрирани на 18 места.

В Сумска област двама души са загинали, а най-малко 15 са били ранени при руски атаки през последното денонощие. 74-годишен мъж и 70-годишна жена са загинали, след като управляеми авиобомби са поразили Суми.

В Донецка област шестима души са били ранени при руски атаки, съобщи областният губернатор Вадим Филашкин.

В Херсонска област петима души са пострадали при удари по критична инфраструктура и жилищни райони. Повредени са две къщи, съобщи областният губернатор Александър Прокудин.

В Днепропетровска област е ранен 67-годишен мъж. Според местните власти руските сили са атакували три района повече от 20 пъти с въздушни бомби, дронове и артилерия, като е избухнал и пожар.

Още по темата

Украйна: Русия започна масирани атаки срещу енергийната ни инфраструктура

Украйна: Русия започна масирани атаки срещу енергийната ни инфраструктура

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Зеленски очаква още добри финансови новини от Брюксел след 3,3 млрд. евро за оръжия

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци

Зеленски: Русия подготвя нова мобилизация и привличане на чужденци

Групата за приятелство с Украйна в парламента остро осъжда атаката срещу Киев на 28 септември 2026 г.

Групата за приятелство с Украйна в парламента остро осъжда атаката срещу Киев на 28 септември 2026 г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Дрон се разби в Молдова

Дрон се разби в Молдова

САЩ отговориха на предложението на Иран за прекратяване на войната

САЩ отговориха на предложението на Иран за прекратяване на войната

Водещи

Весела Лечева получи ключовете за новата сграда на БОК

Весела Лечева получи ключовете за новата сграда на БОК

  • Току-що
Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

Зеленски награди военнослужещи край фронтовата линия

  • Преди 6 минути
Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

Едвин Сугарев: Заличаването на българската история и минодобивът засягат пряко българите в Западните покрайнини

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

София покори ЕвроВолей 2026: България - Полша е най-посетеният мач

  • Преди 12 минути
Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Ивелин Михайлов: Убитият Илиян Филипов премина от лагера на Пеевски и Борисов към този на Радев (ВИДЕО)

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

Свидетели по делото срещу бившия кмет на Варна Портних бяха разпитани

  • Преди 14 минути
Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

Сърбия удължи доставките на руски газ до края на годината

  • Преди 22 минути
Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

Частните болници: Отнемането на лиценз под натиск създава опасен прецедент

  • Преди 28 минути
Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

Путин: Единството на Русия гарантира сигурността и суверенитета на страната

  • Преди 33 минути
България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

България изпрати последното искане за плащане по ПВУ за 1,823 млрд. евро

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

Гуардиола се обяви в подкрепа на Манчестър Сити

  • Преди 40 минути
Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

Джокович продължи безупречната си серия в Пекин

  • Преди 43 минути
Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

Швеция отново предоставя изтребители на мисията на НАТО в Полша

  • Преди 53 минути
Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

Ще дойде ли Мицкоски в София? Каракачанов го покани за цар Самуил

  • Преди 54 минути
Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС

Ефремова: Конкретното измерение на МРЗ за всяка година се прави с постановление на МС