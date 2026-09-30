Пожар блокира път в Плевенско: Въведен е обходен маршрут

Временно е ограничено движението по път III-305 Садовец-Крушовица в област Плевен заради пожар, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

За преминаващите през района автомобили е въведен обходен маршрут през Дерманци - Тодоричене - Луковит.

Към момента няма допълнителна информация за мащаба на пожара и причините за възникването му.

Инцидентът идва на фона на десетки пожари в страната през последното денонощие. Както ТАРАЛЕЖ писа по-рано днес, пожарникарите са реагирали на 105 сигнала за произшествия, като са потушили общо 70 пожара. При различни инциденти са пострадали трима души.

При 16 от пожарите са нанесени материални щети, а противопожарните екипи са извършили и 29 спасителни дейности и помощни операции.