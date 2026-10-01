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МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта

МЗ обнови системата за здравен контрол: 1800 инспектори ще следят над 200 000 обекта
БТА

Новата система обхваща всички 28 области и дава на инспекторите мобилен достъп до историята на проверките

Обновената Система за национален здравен контрол вече обхваща работата на 1800 инспектори във всички 28 области на страната, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

В системата се поддържат данни за повече от 200 000 обекта с обществено предназначение в над 700 групи, както и за 39 000 лечебни заведения.

Само данните за лечебните заведения, заедно с историята на промените, включват над 1,5 млн. записа. Запазени са и повече от 600 000 проверки от предходната система за здравен контрол, които с цялата си история надхвърлят 2,8 млн. записа.

Една от основните промени е възможността инспекторите от регионалните здравни инспекции да работят директно от мобилни устройства на място. Те ще могат да виждат резултатите от предходни проверки, дадените предписания и предприетите мерки, без да се налага повторно въвеждане на информация.

За гражданите системата предлага по-лесно търсене и преглед на публичните данни за обектите с обществено предназначение.

Системата получава автоматично информация от регистрите на Националната здравноинформационна система. По този начин се намалява рискът от разминавания и се разширява обхватът на обектите, за които могат да бъдат регистрирани проверки.

Сред тях са аптеки, лечебни заведения за извънболнична помощ, хосписи, служби по трудова медицина, лица, извършващи дезинфекция, дезинсекция и дератизация, както и обекти за производство на бутилирани води.

От Министерството на здравеопазването подчертават и повишената защита на служебната информация. Въведена е двуфакторна автентикация, а достъпът на потребителите се определя според техните отговорности.

Системата съхранява подробна история на действията и промените в данните, което според ведомството ще улесни проследяването на проблемите и ще подобри координацията между инспекторите и администрацията.

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