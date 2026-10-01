От Камено до президентството: "Пейка на поколенията" вече е в София

"Пейка на поколенията" вече е пред сградата на президентската институция в София, където ще остане до 6 октомври. Инициативата цели да събира на едно място хора от различни възрасти и да насърчава общуването между поколенията.

Начинанието започва от Дом за възрастни хора в Камено по идея на сдружение "Верният настойник". Преди да стигне до столицата, инсталацията е била поставяна на няколко места в Бургас и региона.

В Международния ден на възрастните хора президентът Илияна Йотова се срещна на "Дондуков" 2 с участници и създатели на инициативата.

Според държавния глава отношението към възрастните хора е свързано не само със социалната подкрепа, но и с човешкото достойнство.

"Подобни инициативи са много ценни, защото срещат поколенията", заяви Йотова. Тя изрази надежда, че докато пейката е в София, хора на различна възраст ще сядат заедно и ще разговарят за своите спомени и мечти.

Президентът подчерта и значението на връзката между поколенията във време, в което според нея хората все по-често се изолират един от друг.

"Пейката на поколенията" ще остане пред президентската институция до 6 октомври със съдействието на Столичната община.