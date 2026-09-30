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Проучване: Кандидат-президентската двойка Йотова/Вълчев - с голяма преднина пред Гюров/Кандев

Проучване: Кандидат-президентската двойка Йотова/Вълчев - с голяма преднина пред Гюров/Кандев
БТА

Според анкетата за Йотова биха гласували 41,4% от хората

Към този момент кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев води с голяма преднина пред двойката Андрей Гюров - Георги Кандев в електоралните нагласи, сочат данни на първо социологическо проучване на "Маркет Линкс", реализирано съвместно с БТВ.

Според анкетата за Йотова биха гласували 41,4% от хората, които изявяват готовност да дадат своя вот на президентските избори на 25 октомври. За Гюров биха гласували 21,9% от анкетираните.

На трето място е двойката на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6.4% подкрепа към момента.

"Издигането на кандидат президенти чрез Инициативни комитети е разширило подкрепата за двете водещи двойки", посочи Добромир Живков от "Маркет линкс".

"Готовност да гласуват на президентските избори са изказали 46% от анкетираните", посочи още той.

Очаква се избирателната активност на 25 октомври да е над 40%, но едва ли ще достигне тази от последните парламентарни избори - 55%.

Около 20% от анкетираните, които са изразили готовност да гласуват, все още не са решили за кого да дадат своя вот.

Устойчив и плавно намалява доверието в управлението - от 50% през май, то е вече 39%. Недоверието се е качило от 24% на 40%. Хората смятат, че страната не се движи в правилна посока, като най-големи са притесненията от икономическите проблеми.

Националното проучване на "Маркет Линкс" е проведено сред 1006 граждани на възраст над 18 години по метода на пряко лично интервю и онлайн допитване. 

 

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