Омбудсманът поиска проверки и обезщетения заради проблемите с топлата вода в столицата

Омбудсманът Велислава Делчев Хиляди поиска проверки и обезщетения заради факта, че хиляди домакинства в София останаха без топла вода за периоди, които значително надвишават нормативно определения 48-часов срок за отстраняване на аварии.

Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и ръководството на Столична община с настояване за незабавни извънредни проверки на "Топлофикация София", предава actualno.com.

Засегнати са много столични квартали, сред които "Младост", "Изток", "Изгрев", "Дианабад", "Лозенец", "Студентски град", "Гео Милев" и "Дружба", като най-сериозно е положението в район "София Изток". Жители сигнализират не само за непрекъснати аварийни спирания след летните ремонти, но и за течове от топлопреносната мрежа, които наводняват мазета, приземни етажи и създават риск за електрическите шахти и строителните конструкции.

Омбудсманът настоява КЕВР да задължи дружеството автоматично да изплаща неустойки на засегнатите клиенти за цялото време без топлоподаване над 48 часа, без да се налага гражданите да подават индивидуални заявления.

Отправен е и призив към Столичната община и Столичния общински съвет да проверят стриктно как се изпълняват инвестиционната и ремонтната програма на топлофикационното дружество.