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Швейцария разгроми Шотландия, победи и за Словения, Албания и Словакия

Швейцария разгроми Шотландия, победи и за Словения, Албания и Словакия
АП/БТА

Швейцарците оглавиха група B1 с пълен актив, а Албания и Словакия също събраха по шест точки

Швейцария постигна категорична победа с 3:0 при гостуването си на Шотландия в среща от група B1 на Лигата на нациите.

Развръзката започна още в началните минути, когато Джак Хендри получи директен червен картон и остави домакините с човек по-малко. Първоначално беше отсъдена и дузпа за гостите, но решението беше отменено след намесата на ВАР.

Малко след това Рикардо Родригес все пак откри резултата. Нико Елведи удвои преднината на Швейцария в 55-ата минута, а около десет минути преди края Мохамед Амдуни оформи крайното 3:0.

В другата среща от групата Словения победи Република Северна Македония с 2:0. Санди Ловрич и Альоша Матко отбелязаха головете през второто полувреме.

Швейцария води в класирането с шест точки, следвана от Словения с четири. Шотландия има една точка, а Република Северна Македония е последна без актив.

В група C1 Албания спечели с 3:0 гостуването си на Сан Марино. Анис Мехмети, Мирто Узуни и Рей Манай реализираха попаденията за гостите.

Албанците оглавиха класирането с шест точки. Финландия е втора с четири, Беларус има една, а Сан Марино остава без спечелена точка.

Словакия надделя с 2:1 над Казахстан в двубой от група C3. Лео Сауер изведе домакините напред в 26-ата минута, но десет минути по-късно Рамазан Каримов изравни.

Победното попадение отбеляза Давид Ханко в 82-рата минута. С успеха Словакия събра шест точки и поведе в групата. Фарьорските острови са втори с две, а Казахстан и Молдова имат по една.

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