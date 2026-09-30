От „Колежа“ до управлението на Ботев: Ролята на Илиян Филипов в клуба

Убийството на Илиян Филипов насочи вниманието не само към мащабния му бизнес, но и към ролята, която той изигра в най-новата история на Ботев Пловдив. От пловдивската полиция потвърдиха, че бизнесменът е бил застрелян през нощта, като разследването на тежкото престъпление продължава.

Връзката на Филипов с „жълто-черните“ не започна с управлението на клуба, а с довършването на стадион „Христо Ботев“. Впоследствие той се превърна в основен финансов фактор за Ботев, а през август 2026 година официално оглави Съвета на директорите.

През 2020 година Община Пловдив избра ДЗЗД „Колежа“, с водещ партньор ПИМК, за изпълнител на обществената поръчка за довършването на стадиона.

Договорът беше подписан от заместник-кмета Пламен Райчев от страна на общината и от Илиян Филипов като представител на изпълнителя. Стойността на поръчката беше 43 657 605,52 лева без ДДС.

От този момент Филипов се превърна в едно от основните публични лица около реконструкцията на „Колежа“. Той редовно коментираше напредъка на строителните дейности, сроковете и подготовката на съоръжението за завръщането на отбора.

Кулминацията настъпи на 29 април 2023 година, когато Ботев отново изигра официален мач на своя стадион. „Канарчетата“ приеха Левски и загубиха с 0:1.

По това време Филипов категорично отричаше да има намерение да придобива клуба. През април 2023 година той заяви, че ще помага на тогавашния собственик Антон Зингаревич, но няма амбиции да поема Ботев. Година по-късно отново подчерта, че нито той, нито негов родственик ще участват в управлението.

Обстоятелствата се промениха през лятото на 2025 година. На фона на финансовите проблеми в клуба и оттеглянето на Зингаревич Филипов изрази готовност да поеме издръжката на Ботев.

На 20 юни той поиска тогавашното ръководство да се оттегли, а акциите да бъдат върнати на Сдружение „ПФК Ботев“.

След няколко дни на преговори контролираните дотогава от структурата на Зингаревич акции бяха прехвърлени на Сдружението. На 28 юни то обяви, че вече притежава целия капитал на ПФК Ботев Пловдив.

Филипов не стана личен собственик на акциите. Той пое ролята на основен финансов благодетел и ангажимента да помогне за покриването на задълженията, които според обявените тогава данни надхвърляха 6,87 милиона лева.

Формалното влизане на Филипов в ръководството се случи през август 2026 година. Той беше вписан в Търговския регистър като председател на Съвета на директорите на ПФК Ботев АД.

В ръководния орган влязоха още Димитър Демиров и Николай Илиев.

Така връзката на Илиян Филипов с Ботев премина през няколко ясно разграничими етапа - първо като представител на компанията, ангажирана с довършването на стадиона, след това като публичен поддръжник и финансов благодетел, а накрая и като официален ръководител на клуба.

До последно той участваше активно и в разговорите за бъдещето на стадион „Христо Ботев“. През май 2026 година Филипов обяви желанието на клуба да получи съоръжението на концесия за срок от 35 години.

Илиян Филипов оставя осезаема следа в съвременната история на Ботев - както с участието си в завършването на „Колежа“, така и с поетата финансова и управленска отговорност в един от най-трудните периоди за клуба.