КС потвърди: Парламентът ще избира и освобождава председателя на ДАНС

Конституционният съд потвърди законовите промени, според които председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) се избира и освобождава от Народното събрание.

С решението си съдът отхвърли искането на народни представители от 51-вото Народно събрание, които оспориха промените в Закона за ДАНС. Депутатите настояваха за запазване на предишния модел, при който президентът имаше роля при назначаването на председателя на агенцията.

Според мотивите на Конституционния съд Основният закон не налага конкретен модел за определяне на ръководителя на ДАНС. Решението дали той да бъде назначаван с участие на президента, или избиран от Народното събрание, е в правомощията на законодателя.

Така остава в сила действащият механизъм, при който Народното събрание има правомощието да избира и освобождава председателя на ДАНС.