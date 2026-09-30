Видеозапис показва предполагаемия убиец на бизнесмена Илиян Филипов

Кадри от охранителна камера в района на местопрестъплението показват предполагаемия извършител на убийството на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, предаде Фокус.

Според неофициална информация на записа се вижда човек със слабо телосложение и качулка, който напуска територията на комплекса, където се намира имотът на Филипов и където беше извършен разстрелът. Към този момент информацията за видеозаписа остава официално непотвърдена от разследващите органи.

От полицията в Пловдив вече коментираха, че Филипов е застрелян с огнестрелно оръжие и се работи активно по абсолютно всички възможни версии за тежкото престъпление. Органите на реда уточниха, че до момента няма данни убитият бизнесмен да е бил заплашван.

Полицейските екипи ще останат по входно-изходните артерии на Пловдив, докато това е необходимо за целите на разследването, като все още не се съобщава дали има конкретно задържано лице.

На мястото на убийството продължават да работят съвместни екипи на ДАНС, полицията, прокуратурата и Главна дирекция Национална полиция.

Издирват се свидетели на местопроизшествието и е назначена съдебно-медицинска експертиза.

Както по-рано съобщихме - Илиян Филипов е убит при стрелба тази нощ. От полицията съобщиха, че около 1 ч е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от ОДМВР-Пловдив и ГДНП.

По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата.

Всички изходи на Пловдив са блокирани от малките часове на деня.

Илиян Филипов управляваше една от най-големите български компании в транспортния сектор, създадена през 2000 година, която впоследствие разшири дейността си в сферата на железопътните карго и пътнически превози, както и в мащабното строителство в Пловдив и София. В спортните среди той бе известен като основна фигура около Ботев Пловдив и довършването на стадион Христо Ботев.

През годините бизнесът му е бил съпътстван от множество публични конфликти, съдебни дела с други предприемачи, протести на транспортния бранш и подавани от него сигнали до МВР и държавните институции. Само три дни преди убийството Филипов е присъствал на обществено събитие по откриване на обновен обект в града.