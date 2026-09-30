Кой е Илиян Филипов - убитият в Пловдив бизнесмен, свързан с ПИМК и „Ботев“

Убитият тази нощ Илиян Филипов е пловдивски предприемач, познат най-вече като един от основните хора зад транспортната и строителна компания ПИМК.

В продължение на години бизнесът му се разраства от автомобилния транспорт към строителството, железопътния транспорт, недвижимите имоти и други сектори. Филипов е сред съоснователите и собствениците на ПИМК.

Пловдивската ПИМК е сред стоте най-големи български фирми с оборот от близо 280 млн. лв. за 2018 г. В ПИМК работят близо 2 хил. души, флотата й включва близо 3.5 хил. превозни средства – около 1.5 хил влекача и 2 хил. ремаркета.

Името на Илиян Филипов е свързано и с футбола в Пловдив.

Той е финансов благодетел на Ботев Пловдив и през последните години има активно участие в управлението на клуба. През август 2026 г. той е вписан като председател на Съвета на директорите на ПФК „Ботев“.

Бизнесът на Филипов има присъствие и в строителството.

Сред проектите, свързвани с негови компании, е жилищният комплекс „Crystal Towers“ върху терена на бившата Захарна фабрика в Пловдив. Проектът е претърпял промени, включително намаляване на предвидената височина на сградите.

ПИМК е участвала и в големи инфраструктурни проекти. Компанията беше изпълнител на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, а името на Филипов често се появява и в дискусии около обществените поръчки и развитието на инфраструктурата в Пловдив.

През последните години Филипов се превърна от бизнесмен, познат основно в транспортния сектор, в публична фигура с все по-видимо присъствие в обществения и спортния живот на Пловдив.

Участието му в управлението на „Ботев“ и активните му позиции по въпроси, свързани с града, допълнително засилиха публичността около него.

Както по-рано съобщихме, по информация на НОВА ТВ, Филипов е убит при стрелба тази нощ. От полицията съобщиха, че около 1 ч е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му, започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от ОДМВР-Пловдив и ГДНП.

По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата.

Всички изходи на Пловдив са блокирани от малките часове на деня.