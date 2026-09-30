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Лични лекари очакват недостиг на противогрипни ваксини

Лични лекари очакват недостиг на противогрипни ваксини
БТА

Безплатната имунизация ще обхване малко над 98 000 деца до 7 години и около 490 000 пенсионери над 65 години. Предвидени са и 50 000 дози за хората над 75 години

Октомври и ноември са най-подходящите месеци за поставяне на противогрипна ваксина, посочват вирусолози. Личните лекари вече започват подготовка за грипния сезон и съставят списъци с желаещите да се имунизират, пише БТВ.

В семейна лекарска практика в село Бутан, която обслужва около 4000 пациенти от селото и близките населени места, вече има голям интерес към противогрипните ваксини.

Лекарите очакват доставките да не са достатъчни за всички желаещи. Особено голям е интересът сред хората над 65 години и пациентите с хронични заболявания.

„Мисля, че няма да ни стигнат. Понеже много желаещи има, особено хората над 65 години, хронично болните и другото, което от тази година започва ваксинация и на деца“, обяснява лекар от практиката пред БТВ.

По думите му през миналата година са били заявени 500 безплатни дози за пациентите над 65 години, но са доставени едва 200. Впоследствие са получени допълнителни количества, но и те не са били достатъчни.

За хората в трудоспособна възраст противогрипните ваксини се заплащат. Пациентите сами ги закупуват, а лекарите ги поставят при желание.

Пациенти от селото също разказват за положителния си опит с противогрипната ваксина. Един от тях споделя, че той и съпругата му се имунизират всяка година и през последните години не са боледували от грип.

„Самият факт, че ние нямаме оплакване от грип цяла зима – и аз, и съпругата ми. Контактуваме с много хора и въпреки това не се заразяваме“, разказва той.

В момента в лекарската практика все още няма доставени ваксини. Очаква се първите количества да пристигнат около 10-15 октомври, след което да започне имунизацията на пациентите.

От тази година безплатната противогрипна ваксинация обхваща и деца. Предвидени са безплатни ваксини за деца до 7-годишна възраст, както и за хронично болни деца на възраст от 7 до 18 години.

„Съветвам всеки един да се ваксинира, да не се страхува, защото е за негово добро“, казва лекар от практиката.

По думите му противогрипната ваксина не осигурява 100% защита от заразяване, но дори при заболяване ваксинираните обикновено прекарват инфекцията по-леко и за по-кратко време.

Междувременно от Министерството на здравеопазването съобщиха, че за настоящия грипен сезон са осигурени 770 000 дози противогрипни ваксини.

От тях 180 000 дози са предназначени за свободния пазар. Безплатната имунизация ще обхване малко над 98 000 деца до 7 години и около 490 000 пенсионери над 65 години. Предвидени са и 50 000 дози за хората над 75 години.

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