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Небето на 30 септември: жълт код за силен вятър в шест области, слънце на север и дъжд на югоизток

Небето на 30 септември: жълт код за силен вятър в шест области, слънце на север и дъжд на югоизток

Последният ден на месеца ще е хладен с 19–24 градуса, поривите на изток ще достигат около 90 км/ч, а над 2200 метра ще превалява сняг

Септември си отива с хладно и ветровито време в Източна България и постепенно подобрение в северната половина на страната. За днес, сряда, 30 септември, НИМХ е обявил жълт код за силен вятър в шест области – Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. В предупредените райони скоростта на вятъра ще достига 14–19 м/с, с пориви до около 24 м/с, или близо 90 км/ч.

Слънцето се връща на север, на югоизток ще превали

Облачността над Северна България постепенно ще се разкъсва и намалява и през деня там ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони ще остане по-облачно, но и там през втората половина на деня облачността ще започне да намалява.

Слаб дъжд се очаква само на изолирани места, главно в Югоизточна България.

Минималните температури тази сутрин са между 8° и 13°, а максималните ще достигнат 19°–24°. Ще духа умерен североизточен вятър, в източните райони – силен.

София – около 20 градуса и без съществени валежи

В София минималната температура е около 10°, а максималната ще достигне приблизително 20°.

Облачността ще бъде променлива, с тенденция към намаляване, и не се очакват съществени валежи. Вятърът ще бъде значително по-слаб в сравнение с източните части на страната.

По Черноморието – силен вятър и вълнение 3–4 бала

По Северното Черноморие облачността постепенно ще намалява и ще има повече слънчеви периоди. По Южното Черноморие ще остане предимно облачно и на места ще превали слаб дъжд.

Ще духа умерен до силен североизточен вятър, като именно областите Добрич, Варна и Бургас са сред районите с жълт код.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 20°–21°, морската вода е 20°–22°, а вълнението ще достига 3–4 бала.

В планините – бурен вятър и слаб сняг над 2200 метра

В планините на Южна България облачността ще остане значителна и на отделни места ще превалява слаб дъжд. Над около 2200 метра валежите ще преминават в слаб сняг.

Над Стара планина облачността постепенно ще се разкъсва и ще има повече слънце.

Ще духа силен до бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6°.

Октомври започва със студени сутрини и риск от слани

През следващите няколко дни в Западна България ще преобладава предимно слънчево и почти тихо време. На изток облачността по-често ще бъде значителна, а по Черноморието ще остане ветровито, с валежи от дъжд, които могат да бъдат по-съществени в района на Странджа.

Сутрините ще стават все по-хладни. В отделни котловини на Западна България температурите могат да се понижат до 3°–4°, като ще се създадат условия за слани. По морския бряг минималните ще останат значително по-високи – около 14°–15°.

Дневните температури в първите дни на октомври ще бъдат предимно между 17° и 22°.

30 септември ще раздели страната на две – повече слънце и спокойно време на север и запад, но силен североизточен вятър на изток, локален дъжд на югоизток и първи зимни прояви по най-високите планински части.

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