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Честваме паметта на Св. Григорий - просветител на Армения

Честваме паметта на Св. Григорий - просветител на Армения
Снимка: БТА

Армения станала люлка на християнството още в първите векове след Христа

На 30 септември отбелязваме паметта на Св. Григорий - патрон (светец покровител) на Арменската апостолическа църква и неин първи официален глава. Основен деятел на християнизацията на ранносредновековните арменци, които до неговото време са привърженици на зороастризма или на традиционни за района на Армения езически вярвания (преди всичко т.нар. арменска митология).
Държавата Велика Армения, в чийто духовен лидер се превръща е първата, възприела християнството като официална религия (през 301 г.) Канонизиран от Римокатолическата църква през 1837 г. с участието на папа Григорий XVI; чества се с възпоменание на 1 октомври.

Армения станала люлка на християнството още в първите векове след Христа. Според преданието първи донесли християнското послание в кавказките страни апостолите Тадей и Вартоломей. Но преследванията от страна на местните езически владетели не позволили на християнските общности там да се развият. Докато накрая с дейността на свети Григорий страната станала изцяло християнска, а той получил прозвището просветител на Армения.

Свети Григорий живял по времето на император Диоклетиан, най-големия гонител на християните. Бил от богато семейство и получил добро образование, но също така от дома си бил възпитан в християнската вяра. Отличавал се с благочестие и добродетелен живот, и затова бил високо ценен от сънародниците си, пише БТА.

Когато властта във Велика Армения поел Тиридат, фанатичен езичник, се подновили гоненията срещу християните. Войници нахлували в градовете и селата, и залавяли християните, за да ги принуждават с увещания и най-често с мъчения да се откажат от вярата си. Тогава бил заловен и Григорий, който не се побоял пред самия цар Тиридат да изповяда вярата си в истинския Триединен Бог. Години наред Григорий бил държан в една яма. Но един ден се случило нещо странно.

Свирепият цар Тиридат, погубил толкова хора, полудял и започнал да се скита по планини и пусти места като див звяр. Най-после принцесата насън получила откровение, че царят ще се излекува едва когато освободи Григорий. Извадили го от ямата и го завели в двореца, където той се помолил за болния Тиридат и царят оздравял, а след това дори приел кръщение и подкрепил християнизирането на арменския народ. За това много се потрудил свети Григорий, който бил ръкоположен за епископ на църквата в Армения, а тя станала първата християнска страна в света. Светителят се упокоил в около 331 г.

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